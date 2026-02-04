Aus dem Tabellenkeller der spanischen Liga im Steilflug nach oben – und nun winkt auch noch das Halbfinale im Pokal. Für Ex-VfB-Coach Pellegrino Matarazzo läuft es in San Sebastián.

“Trainer des Monats“. Klingt nicht schlecht, vor allem, wenn einem die Auszeichnung gleich im ersten Monat seines Trainer-Daseins zuteil wird. So geschehen bei Pellegrino Matarazzo. Der frühere Coach des VfB Stuttgart (2020-2022) wurde in Spaniens La Liga als bester Coach des Monats Januar ausgezeichnet. Führte er den abstiegsbedrohten Club Real Sociedad San Sebastián doch binnen kürzester Zeit von Platz 16 auf Platz 8. Felicitaciones!

Unsere Empfehlung für Sie Ex-Trainer des VfB Stuttgart Pellegrino Matarazzo ärgert Diego Simeone Der frühere VfB-Coach ist zurück im Geschäft – und erzielt bei seinem Debüt in Spanien direkt einen Achtungserfolg gegen seinen prominenten Trainerkollegen, der ihn lobt. Fünf Spiele, drei Siege, zwei Unentschieden, dazu das Weiterkommen im Pokal. Am Mittwochabend kämpfen die Basken bei Deportivo Alavés um den Einzug ins Halbfinale der Copa del Rey. Matarazzos Bilanz kann sich mehr als sehen lassen. Höhepunkt war der 2:1-Sieg gegen das Starensemble des FC Barcelona. „Ich habe das Gefühl, dass es zwischen dem Coach und dem Verein vom ersten Tag an gepasst hat“, sagt San Sebastiáns Sportdirektor Eriko Bretos. Matarazzo, genannt Rino, hat nicht widersprechen. Er hat den Club, der sich in den vergangenen Jahren regelmäßig in der ersten Tabellenhälfte der spanischen Liga platzierte, nach einer veritablen Krise zu Saisonbeginn wieder auf Vordermann gebracht. Dass es sich für ihn an der baskischen Atlantikküste unweit der französischen Grenze gut leben lässt, kommt zum sportlichen Glücksgefühl hinzu.

„Hat vom ersten Tag an gepasst“

Der 48-Jährige macht jedenfalls einen zufriedenen Eindruck, wenn er auf Pressekonferenzen die Fragen der spanischen Reporter auf Englisch beantwortet. Die ganz große Euphorie ist um Matarazzo noch nicht ausgebrochen, dafür sind es auch erst „nur“ sechs absolvierte Spiele. Ein wenig fremdelt man noch mit dem „Neuen“, der zuletzt in der Bundesliga die TSG Hoffenheim coachte und der in Spanien ungefähr so bekannt war wie Zuzenhausen. Als erster US-amerikanischer Coach in der spanischen Oberklasse hat sich Pellegrino Matarazzo aber zumindest mal gehörigen Respekt verschafft.