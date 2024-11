Der designierte US-Präsident Donald Trump nominiert am Mittwoch den Ex-General Keith Kellogg als seinen Sondergesandten für die Ukraine und Russland. Die Details.

red/AFP 27.11.2024 - 19:13 Uhr

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat den Ex-General Keith Kellogg als seinen Sondergesandten für die Ukraine und Russland nominiert. Keith habe eine herausragende Karriere im Militär und in der Wirtschaft hinter sich „und war in meiner ersten Amtszeit in hochsensiblen Funktionen im Bereich der nationalen Sicherheit tätig“, erklärte Trump am Mittwoch auf seiner Onlineplattform Truth Social. „Gemeinsam werden wir Frieden durch Stärke sichern.“