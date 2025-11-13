Ex-Kanzler der Beamtenschmiede: Neuer Aufstand gegen umstrittenen Hochschul-Manager

Der frühere Kanzler der Verwaltungshochschule in Ludwigsburg, Henrik Becker, könnte auch an seiner neuen beruflichen Wirkungsstätte scheitern. Nach kaum fünf Monaten als Präsident der privaten Hochschule der Wirtschaft für Management (HdWM) in Mannheim sieht sich der 52-Jährige mit einem Abwahlantrag konfrontiert. Über eine entsprechende Initiative aus großen Teilen der Professorenschaft soll nach Informationen unserer Zeitung in den Gremien schon nächste Woche abgestimmt werden. Womit sich Becker in kurzer Zeit derart unbeliebt gemacht hat, bleibt zunächst unklar. Bereits an der „Beamtenschmiede“ hatte er seine sicher geglaubte Wiederwahl als Verwaltungschef nach einer Amtsperiode in mehreren Anläufen verfehlt, weil er besonders die Professorinnen und Professoren gegen sich aufgebracht hatte.