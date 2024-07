Es war keine große Überraschung mehr. Aber nun ist tatsächlich klar: Der bisherige Kapitän des VfB Stuttgart trägt künftig Schwarz-Gelb.

Dirk Preiß 08.07.2024 - 18:47 Uhr

Seit dem vergangenen Freitag ist klar: Deutschland ist raus auf der Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land. Was seit Freitagabend auch sicher ist: So leicht werden die Fans in Stuttgart Waldemar Anton nicht verzeihen. Als der Abwehrspieler zur Verlängerung der Partie gegen Spanien eingewechselt wurde, gab es Pfiffe in der MHP-Arena. Der Grund? Ist nun offiziell.