Arne Wintermeier war Bahnhofsmanager in Ludwigsburg, hat eine Heilpraktikerschule in Berlin besucht – und hat nun sein Glück im Schwarzwald gefunden. Das hat auch mit dem Umweltfokus seines neuen Hotels in Freudenstadt zu tun.

Julia Bosch 13.09.2024 - 20:00 Uhr

Schaut man sich den Lebenslauf von Arne Wintermeier an, könnte man meinen, er wäre einer dieser Menschen, die von einer beruflichen Station zur nächsten hüpfen: mal Bahnhofsmanager in Ludwigsburg, mal Hotelier, mal Heilpraktiker. Doch besucht man ihn in seinem 2022 eröffneten Hotel in Freudenstadt bekommt man einen ganz anderen Eindruck. Er scheint angekommen. „Die Idee ist es, hier zur Ruhe zu kommen“, sagt er. Und: „Ich bin definitiv glücklich.“