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  4. Wolfgang Reinhart auf Abwegen

Ex-Minister Wolfgang Reinhart auf Abwegen

Ex-Minister: Wolfgang Reinhart auf Abwegen
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Wolfgang Reinhart (CDU) Foto: dpa

Brandmauer ade? Der prominente CDU-Politiker verwirrt mit Äußerungen zum Umgang mit der AfD.

Wolfgang Reinhart vertritt den Main-Tauber-Kreis im Landtag. Dort, im Norden Baden-Württembergs, ist er König; seit Jahrzehnten bestimmt er die Politik in der Region mit. Aber nicht nur im Taubertal ist er eine Größe. Als Bevollmächtigter des Landes in Berlin sowie als Chef der Landtagsfraktion übte er einst Einfluss aus; er war eingebunden ins Spiel der Macht. Bundesweite Bekanntheit erlangte er 2019 mit einem Papier, in dem er die damalige CDU von Kanzlerin Angela Merkel für „inhaltlich insolvent“ erklärte.

 

Doch Ruhm ist ein flüchtiges Element. Die leise Hoffnung, nach der Landtagswahl an die Parlamentsspitze in Stuttgart zu rücken, zerschlug sich. Stattdessen erlangte sein innerparteilicher Intimfeind Thomas Strobl den Posten. Vor diesem Hintergrund ordnen Christdemokraten Reinharts jüngstes Verdikt über die Brandmauer zur AfD ein. „Er leidet an Bedeutungsverlust“, heißt es.

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.machtkampf-in-der-landes-cdu-wie-ein-jungstar-den-fraktionschef-absaegt.f46a92a1-603e-4e8d-8c8b-b406138b7ee1.html

In einem SWR-Gespräch hatte Reinhart die Brandmauer für gescheitert erklärt: „Das reine, ja fast Verstecken hinter der Brandmauer hat ja nur dazu geführt, dass sich die AfD verdreifacht hat“, sagte Reinhart. Die CDU müsse differenziert mit der AfD umgehen und die Partei „argumentativ, mit Überzeugung stellen“. Mit der Forderung, die Auseinandersetzung mit der AfD in deren Inhalten zu suchen, findet Reinhart die Zustimmung des CDU-Landesvorsitzenden Manuel Hagel. Am Rande der Innenministerkonferenz in Hamburg machte Hagel aber deutlich, dass er im machtpolitischen Umgang mit der AfD kein „Gewackel“ dulde. Schon im Wahlkampf hatte er die Landes-CDU auf eine strikte Abgrenzung zur AfD eingeschworen. Unter anderem führte er einen einstimmigen Beschluss der versammelten Mandats- und Funktionsträger der Landespartei gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD herbei.

In der Vergangenheit verwies Hagel immer wieder auf die inhaltlichen Unverträglichkeiten zwischen CDU und AfD. Er erkennt in dieser Partei ein antidemokratisches, wohlstandsfeindliches und ethnonationalistisches Potenzial. Eine Abschaffung der Schulpflicht, wie sie etwa die AfD in Sachsen-Anhalt plant, verwirft er. Auch die AfD-Angriffe auf die christlichen Kirchen erfüllen Hagel mit Sorge. Hagel handelt nach der Maxime: „Wehret den Anfängen.“

Was folgt aus Reinharts Einlassungen?

Den Befund, dass die Brandmauer ihren Zweck verfehle, teilen viele in der Union. Die Frage ist allerdings, was daraus folgt. Reinhart sagte nach SWR-Angaben, er schlage vor, künftig nicht mehr jeden Antrag der AfD abzulehnen, „nur weil er von der falschen Seite kommt“. Spätestens nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Anfang September würden sich für die CDU viele Fragen stellen. Sollte die AfD stärkste Kraft werden, müsse man darüber nachdenken, wie man damit umgehe. Eine Koalition mit der AfD schließe er allerdings aus. „Mit Protektion, Nationalismus und Populismus werden wir die Zukunft Deutschlands nicht gewinnen können – und mit Extremismus schon gar nicht.“

Reinhart äußert sich in einem Debattenkontext in der Union, in dem die Kritik an der Brandmauer mit der Anbahnung einer Zusammenarbeit mit der AfD verknüpft wird. Dazu gehört etwa der Plan, im Bund eine Minderheitsregierung zu installieren, auch wenn diese am Ende allein auf die Stimmen der AfD angewiesen wäre. Solche Ideen gibt es auch in der Südwest-CDU. Landesparteichef Hagel lehnt dies strikt ab.

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