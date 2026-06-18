Ex-Minister Wolfgang Reinhart auf Abwegen
Brandmauer ade? Der prominente CDU-Politiker verwirrt mit Äußerungen zum Umgang mit der AfD.
Brandmauer ade? Der prominente CDU-Politiker verwirrt mit Äußerungen zum Umgang mit der AfD.
Wolfgang Reinhart vertritt den Main-Tauber-Kreis im Landtag. Dort, im Norden Baden-Württembergs, ist er König; seit Jahrzehnten bestimmt er die Politik in der Region mit. Aber nicht nur im Taubertal ist er eine Größe. Als Bevollmächtigter des Landes in Berlin sowie als Chef der Landtagsfraktion übte er einst Einfluss aus; er war eingebunden ins Spiel der Macht. Bundesweite Bekanntheit erlangte er 2019 mit einem Papier, in dem er die damalige CDU von Kanzlerin Angela Merkel für „inhaltlich insolvent“ erklärte.