Ein Sohn des früheren Bayern-Profis kam 2021 bei einem Unfall ums Leben. Nun berichtet Michael Ballack, wie er damit umgeht.
06.03.2026 - 09:58 Uhr
München - Mehr als vier Jahre nach dem tödlichen Unfall seines Sohnes hat der Fußballer Michael Ballack über seinen Umgang mit dem Verlust gesprochen. Damit zu leben, sei schwierig, antwortete Ballack (49) dem Sender Sky auf eine entsprechende Frage. "Ich kann da wenig bis gar nicht über ihn sprechen - würde gerne viel mehr. Aber es emotionalisiert mich zu sehr."