Der frühere Fußball-Nationalspieler sprach in der Sendung "Meine Geschichte - das Leben von ..." mit Gastgeber Riccardo Basile von einem "Verdrängungsprozess". "Man versucht, durch den Alltag natürlich, durch viele Sachen, die einen motivieren – Arbeit, die Familie, die anderen Söhne – damit klarzukommen." Das habe er bis heute so gut es geht geschafft, sagte Ballack. "Das haben wir geschafft, das habe nicht nur ich geschafft, sondern alle, die der Familie natürlich nah sind und die Familie selber." Dafür sei er dankbar.