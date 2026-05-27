Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy wehrt sich vor Gericht gegen den Vorwurf, Wahlkampfgelder aus Libyen erhalten zu haben. Die Verteidigung will einen Freispruch. Die Anklage sieht das anders.
27.05.2026 - 13:19 Uhr
Paris - Die Verteidigung von Nicolas Sarkozy hat einen Freispruch für den französischen Altpräsidenten im Berufungsprozess um angebliche Wahlkampfgelder aus Libyen gefordert. "Nicolas Sarkozy muss freigesprochen werden, weil er unschuldig ist", sagte Verteidiger Tristan Gautier im Pariser Justizpalast.