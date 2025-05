Im Olympiastadion wird Fredi Bobic nicht dabei sein, wenn der VfB Stuttgart an diesem Samstag (20 Uhr) gegen Arminia Bielefeld um den DFB-Pokal spielt. Nicht, dass es an einer Einladung gefehlt hätte – im Gegenteil, sein Ex-Club aus Bad Cannstatt hätte ihn sehr gerne dabei gehabt. Aber: Die Pflicht ruft. Seit Kurzem ist Bobic als Fußballchef beim polnischen Traditionsclub Legia Warschau tätig, der am Wochenende nahezu zeitgleich am letzten Spieltag den Absteiger Stal Mielec empfängt.