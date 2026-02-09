Nach einem starken Start steckt der Stürmer bei Newcastle United in seiner ersten Krise. Zuletzt sorgte eine Elfmeter-Szene für Gesprächsstoff.

Angefangen hatte alles sehr vielversprechend. In seinen ersten fünf Ligaspielen für Newcastle United steuerte Nick Woltemade vier Treffer bei, die Fans der Magpies besangen ihn in Liedern, der Neuzugang vom VfB Stuttgart war in aller Munde. Inzwischen aber hat sich der Wind gedreht. Seit 13 Pflichtspielen wartet Woltemade nun schon auf einen Treffer – und auch sonst fehlte ihm zuletzt des Öfteren die Bindung zum Spiel, sodass er inzwischen immer mal wieder von der Bank kommt und kein unumstrittener Stammspieler mehr ist.

Da die englische Öffentlichkeit und Medienlandschaft nicht gerade als zimperlich bekannt sind, verläuft ein solches Tal auf der Insel selten geräuschlos. Nach dem 1:3 im Ligapokal bei Manchester City nahm die Kritik dann nochmals deutlich zu. Der Ex-Profi und TV-Experte Micah Richards konstatierte bei Sky, dass Woltemade während seines Auftritts „nirgends zu sehen war", während die örtliche Tageszeitung „The Chronicle" dem Stürmer die Bewertung 2 von 10 gab – die schlechteste aller Spieler der Partie. Der deutsche Nationalspieler habe ohne Selbstvertrauen gespielt, aber er sei auch von seinen Mitspielern nicht ausreichend unterstützt worden. Das betonte auch Richards nach Abpfiff: „Wenn sie an Woltemade im Sturm festhalten wollen, müssen sie ihn besser ins Spiel einbinden, damit er sein Können zeigen kann."

Woltemade schnappt sich den Ball – schießt den Elfmeter dann aber nicht

Womit deutlich wird: Es handelt sich nicht alleine um eine Woltemade-Krise, bei Newcastle läuft es insgesamt unrund, nach zuletzt drei Niederlagen in Folge ist das Team in der Premier League ins Niemandsland abgerutscht – mit jeweils zehn Punkten Abstand zu den Europapokal-Plätzen und zur Abstiegszone.

Im Austausch: Nick Woltemade und Newcastle-Trainer Eddie Howe Foto: IMAGO/Shutterstock

Dass aber auch Woltemade persönlich keine einfache Zeit durchmacht, zeigte sich zuletzt mit 2:3 gegen den FC Brentford. Als es in der Schlussphase Elfmeter für Newcastle gab, schnappte sich der Stürmer den Ball – ehe ihm Kapitän Bruno Guimaraes diesen aus der Hand nahm und verwandelte (79.). Bei Woltemade soll die Aktion gar nicht gut angekommen sein. Das berichtete zumindest der Journalist Luke Edwards von The Telegraph aus dem Stadion, da er eigentlich als Schütze Nummer zwei nach Anthony Gordon eingeteilt sei. In Stuttgart hatte der 23-Jährige vom Punkt meist sicher verwandelt, auf der Insel scheint er dieses Standing noch nicht zu haben.

Und was sagt der Trainer zur Situation seines Stürmers? „Er hat so gut angefangen und jeder hat erwartet, dass er so weitermacht“, betont Eddie Howe – und verweist dann auf die aktuellen Schwierigkeiten. „Ich glaube, dass ist sehr schwierig, so sehr wir uns das auch für ihn gewünscht haben. Er ist jung, es ist eine neue Liga.“

In dieser hat Woltemade schon an diesem Dienstag (20.30 Uhr) die nächste Chance zur Trendumkehr: im Auswärtsspiel bei Tottenham Hotspur, das auf Tabellenplatz 15 drei Ränge hinter Newcastle liegt und ebenfalls keine zufriedenstellende Saison spielt.