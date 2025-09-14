Der frühere Stuttgarter nimmt im hitzigen Stadtduell mit Basaksehir eine entscheidende Rolle für Besiktas ein und blickt auf einen ereignisreichen Start in der Türkei zurück.

Erster Startelf-Einsatz, erstes Tor: El Bilal Touré hat in der Türkei direkt ein Ausrufezeichen gesetzt und für seinen neuen Club Besiktas Istanbul einen wichtigen Beitrag zum Heimsieg am Samstagabend geleistet. Beim 2:1 im Stadtduell gegen Basaksehir gelang dem Ex-Stürmer des VfB Stuttgart der zwischenzeitliche Ausgleich für sein Team, als er in der 74. Minute in die lange Ecke traf.

Für den VfB absolvierte El Bilal Touré 17 Pflichtspiele In der Nachspielzeit wurde es dann turbulent: Erst markierte Cengiz Ünder per Kopf den entscheidenden Treffer für Besiktas, dann kochten die Emotionen hoch. Nach drei Gelben Karten für die beiden Ersatzbänke, Rot für Besiktas-Spieler Orkun Kökcü und zuletzt auch noch einer Verwarnung für El Bilal war aber dann Schluss.

Sein größter Moment im VfB-Trikot: El Bilal Touré erzielt im Oktober 2024 in der Champions League bei Juventus Turin den 1:0-Siegtreffer in der Nachspielzeit. Foto: imago/Eibner

El Bilal hat damit mit Besiktas sechs Punkte nach drei Spielen auf dem Konto – und blickt auf ereignisreiche erste Wochen in Istanbul zurück. Direkt nach seiner Verpflichtung per Leihe von Atalanta Bergamo Ende August wurde beim türkischen Erstligisten Trainer Ole Gunnar Solskjaer entlassen, nachdem das Team in der Qualifikation zur Conference League gegen den FC Lausanne gescheitert war. Nun gelang der erste Sieg unter Nachfolger Sergen Yalcin, der im Anschluss seine Mannschaft lobte: „Unser Kampf und unsere Leidenschaft waren auf dem maximalen Level.“

El Bilal ist bis Saisonende an Besiktas ausgeliehen, das über eine Kaufoption verfügt. In der vergangenen Spielzeit lief der Mittelstürmer aus Mali für den VfB auf und absolvierte dabei 17 Pflichtspiele, wobei vor allem sein Siegtreffer bei Juventus Turin in der Champions League in Erinnerung blieb. Aufgrund eines Mittelfuß-Bruchs verpasste der 23-Jährige danach aber weite Teile der Saison, letztlich zog der VfB die Kaufoption nicht.