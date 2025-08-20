Der Mittelfeldspieler steht im Halbfinale des saudi-arabischen Supercups direkt in der Startelf von Al Ahli und trägt sich in die Torschützenliste ein.

David Scheu 20.08.2025 - 16:43 Uhr

Seit einigen Tagen ist Enzo Millot bei seinem neuen Team Al Ahli im Training – nun stand der frühere Profi des VfB Stuttgart direkt in der Anfangsformation im Halbfinale des saudi-arabischen Supercups gegen Al Qadisiyah und hatte dabei gleich doppelt Grund zum Jubeln: Zum einen landete Al Ahli einen ungefährdeten 5:1 (4:1)-Sieg, zum anderen trug sich Millot direkt in die Torschützenliste ein und erzielte den dritten Treffer für seine Mannschaft in der 31. Minute.