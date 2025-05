Das DFB-Pokalfinale elektrisiert den VfB Stuttgart und damit auch die meisten Ex-Profis. Julian Schuster, Coach des SC Freiburg, hat am Endspiel-Abend aber andere Pläne.

Marco Seliger 16.05.2025 - 16:30 Uhr

Als Trainer einer Bundesligamannschaft ist der Terminkalender übers Wochenende voll, im Laufe so einer langen Saison bleibt da kaum Zeit für private Termine oder Aktivitäten – nur logisch erscheint es da, dass Julian Schuster, der Coach des SC Freiburg, eine spezielle Feier auf die Zeit nach dem Saisonfinale verschoben hat. Am 15. April dieses Jahres wurde der Löchgauer 40 Jahre alt. Die große Sause steigt nun sinnigerweise eine Woche nach dem letzten Liga-Spieltag, am Samstag, 24. Mai.