Konstantinos Mavropanos spielte einst beim VfB Stuttgart. Nun hat er in der englischen Premier League einen üblen Gesichtstreffer kassiert. Der „Übeltäter“ war Erling Haaland.

3:0 gewann Manchester City das Duell in der englischen Premier League gegen West Ham United – in der Vorrunde. Konstantinos Mavropanos wurde damals lediglich eingewechselt. Der frühere Abwehrspieler des VfB Stuttgart kam in die Partie, als Erling Haaland bereits zweimal getroffen hatte und das Endergebnis schon stand. Am vergangenen Wochenende stand das Rückspiel an – mit Mavropanos in der Hauptrolle.

Der Grieche, der von 2020 bis 2023 in Stuttgart spielte, stand nicht nur in der Startelf bei West Ham United. In der 35. Minute erzielte er auch das 1:1, nachdem zuvor Bernardo Silva für City getroffen hatte. Es war sein erstes Saisontor. Endgültig zum Mann des Spiels wurde der 28-Jährige aber in der Nachspielzeit.

Manchester City drängte auf den Siegtreffer – und Erling Haaland, der norwegische Scharfschütze, versuchte es noch einmal mit einem wuchtigen Schuss. Er traf den Ball ziemlich gut, der Schuss geriet ziemlich hart – und landete genau im Gesicht von Konstantinos Mavropanos, der sich der Kugel selbstlos entgegen geworfen hatte. Bilder der Szene zeigen eindrucksvoll den schmerzhaften Einschlag.

Mavropanos ging dann auch zu Boden und musste behandelt werden. Aber: Er stand wieder auf, musste nicht ausgewechselt werden und hatte seinem Team auch noch den Punkt gerettet.