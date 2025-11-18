 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Wie es zum Besuch von Jean Zimmer in der Cannstatter Kurve kam

Ex-Profi des VfB Stuttgart Wie es zum Besuch von Jean Zimmer in der Cannstatter Kurve kam

Ex-Profi des VfB Stuttgart: Wie es zum Besuch von Jean Zimmer in der Cannstatter Kurve kam
1
Spielte in der Saison 2016/17 für den VfB und kehrte nun als Fan zurück: Jean Zimmer vom 1. FC Kaiserslautern Foto: imago/DeFodi

Jean Zimmer trägt den VfB noch immer im Herzen. Kürzlich war der Ex-Profi sogar in der Cannstatter Kurve zu Besuch. Er erzählt, wie es dazu kam.

Sport: Gregor Preiß (gp)

Echte Vereinsliebe gibt es unter Profis nur noch selten. Bei Jean Zimmer lässt sich aber mit Fug und Recht behaupten: Der Mann fällt aus der Rolle. Der 31-Jährige lebt und liebt seinen Verein, den 1. FC Kaiserslautern, wie kaum ein anderer. Ein echter Pfälzer Bub eben.

 

Aber: Der Rechtsverteidiger, der seit dieser Saison nur noch für die zweite Mannschaft der Roten Teufel aufläuft, hat sein Fußballerherz auch noch an einen anderen Club verloren. Zumindest ein klein bisschen. Und zwar an den VfB Stuttgart. Dort stand der gebürtige Bad Dürkheimer in der Zweitligasaison 2016/17 für ein Jahr unter Vertrag und erlebte sportlich nicht seine allerbeste Zeit. Trotzdem ist er dem Verein aus Bad Cannstatt immer verbunden geblieben.

„Es war sicher nicht mein letzter Besuch“

Bis heute. Was sogar soweit geht, dass Zimmer kürzlich in der MHP-Arena zu Besuch war. Nicht in der Loge, sondern mittendrin unter den hartgesottenenen Fans in der Cannstatter Kurve. Der Ex-Profi schaute sich die Europaleague-Partie gegen Feyenoord Rotterdam an – und durfte am Ende einen 2:0-Sieg bejubeln. „Es war ein sehr cooler Abend. Ich bin von den Fans super aufgenommen worden, das ist nicht selbstverständlich. Es war sicher nicht mein letzter Besuch,“ berichtet Zimmer.

Ein Spieler, der nur für ein Jahr das Trikot mit dem Brustring getragen hat und woanders als Identifikationsfigur schlechthin gilt, inmitten der Cannstatter Kurve: Wie das? Der 31-Jährige wurde gemeinsam mit einem Kumpel von einer befreundeten Fan-Gruppe eingeladen, wie er erzählt. Dazu muss man wissen, dass zwischen dem VfB und dem FCK seit geraumer Zeit eine Fan-Freundschaft besteht. Woraus sich indirekt die Einladung ableitete. Und da es der Ex-Profi (261 Spiele für den FCK, VfB und Fortuna Düsseldorf) nun in der Oberliga etwas ruhiger angehen lässt, hatte er eben auch Zeit für den Trip nach Stuttgart.

Zimmer wurde im Sommer auf dem Lauterer Betzenberg offiziell verabschiedet. Er spielt jetzt für den FCK II. Foto: IMAGO/Jan Huebner

„Es war sportlich sicher nicht die einfachste Zeit meiner Karriere. Aber ich habe nur Sympathie für den Verein übrig. Er wird immer Teil meiner Geschichte sein,“ sagt Zimmer über seinen Ex-Club. Mit seinen damaligen Mitspielern Christian Gentner (heute Sportdirektor) und Tobias Werner (Übergangsmanager im Nachwuchs) pflegt er noch immer einen engen Draht.

Und nun auch in die Stuttgarter Fanszene. Auf die Frage aller Fragen muss der Lauterer dann aber doch die entsprechende Antwort liefern. Wo ist die Stimmung besser? Zimmer muss lachen: „Es geht nichts über die Westkurve auf dem Betze.“

Weitere Themen

Nationalspieler des VfB: Mit neuer Angriffslust – die WM-Chancen der VfB-Stars

Nationalspieler des VfB Mit neuer Angriffslust – die WM-Chancen der VfB-Stars

Bis zu sechs Profis hat der VfB schon für das DFB-Team abgestellt. Jetzt waren es nur noch zwei, was sich aber wieder ändern kann. Wir blicken auf die WM-Perspektiven der Stuttgarter.
Von Carlos Ubina
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Das ging schnell – Leweling wieder im VfB-Training

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
Nationalmannschaft: Das Team von Julian Nagelsmann: wie eine Wundertüte mit Knallefekt

Nationalmannschaft Das Team von Julian Nagelsmann: wie eine Wundertüte mit Knallefekt

Dank des furiosen Gruppenfinales gegen die Slowakei landet die DFB-Elf bei der WM-Auslosung im Topf mit den großen Favoriten. Gehört das Team von Julian Nagelsmann schon dazu?
Von Carlos Ubina
Länderspiel in der MHP-Arena: Jetzt fix – die DFB-Elf testet im März in Stuttgart

Länderspiel in der MHP-Arena Jetzt fix – die DFB-Elf testet im März in Stuttgart

Nach der direkten Qualifikation für die WM ist klar, dass die deutsche Nationalmannschaft ein Vorbereitungsspiel im Heimstadion des VfB Stuttgart absolvieren wird. Die Einzelheiten.
Von David Scheu
Deutsche Nationalmannschaft: So äußert sich Bundestrainer Nagelsmann über Angelo Stiller

Deutsche Nationalmannschaft So äußert sich Bundestrainer Nagelsmann über Angelo Stiller

Obwohl er beim 6:0 gegen die Slowakei nicht dabei war, war er Thema: Der nicht nominierte Angelo Stiller. Nach dem Spiel äußerte sich Julian Nagelsmann erneut zu dem VfB-Star.
Von Gregor Preiß
Live-Podcast mit Zuschauern: Heute in der Alten Schule – der PubCannstatt mit Pascal Stenzel

Live-Podcast mit Zuschauern Heute in der Alten Schule – der PubCannstatt mit Pascal Stenzel

Er gehört zu den dienstältesten Spielern im Kader des VfB Stuttgart – und ist absoluter Publikumsliebling. Heute Abend kommt er zu unserem Live-Podcast in die Alte Schule. Seid dabei!
Von Dirk Preiß
VfB Stuttgart: Der VfB will mit Nartey verlängern – unter einer Voraussetzung

VfB Stuttgart Der VfB will mit Nartey verlängern – unter einer Voraussetzung

Der Däne überrascht in dieser Saison in mehrfacher Hinsicht – und könnte langfristig zu einem wichtigen Faktor beim VfB werden. Die Gespräche starten in Kürze.
Von David Scheu
Heimspiel gegen Maccabi Tel Aviv: Free Palestine fordert Boykott – so reagiert der VfB

Heimspiel gegen Maccabi Tel Aviv Free Palestine fordert Boykott – so reagiert der VfB

Der Stuttgarter Ableger von Free Palestine hat mit Blick auf das VfB-Heimspiel gegen Maccabi Tel Aviv eine Online-Petition gestartet. Die Hintergründe – und die Reaktionen des Vereins.
Von Gregor Preiß
VfB Stuttgart: So lief der Start in die Trainingswoche

VfB Stuttgart So lief der Start in die Trainingswoche

Ohne mehrere Nationalspieler, aber auch ohne größere Verletzungssorgen ist der VfB in die Trainingswoche gestartet. Wir haben die Bilder.
Von Gregor Preiß und David Scheu
VfB Stuttgart: Endspiel für Ermedin Demirovic – in ungeliebter Rolle

VfB Stuttgart Endspiel für Ermedin Demirovic – in ungeliebter Rolle

Für den Stürmer kann am Dienstag der WM-Traum mit Bosnien-Herzegowina wahr werden. Auch bei anderen VfB-Profis stehen Entscheidungen mit ihren Nationalteams an.
Von David Scheu
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Jean Zimmer 1. FC Kaiserslautern
 
 