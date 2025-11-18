Ex-Profi des VfB Stuttgart Wie es zum Besuch von Jean Zimmer in der Cannstatter Kurve kam
Jean Zimmer trägt den VfB noch immer im Herzen. Kürzlich war der Ex-Profi sogar in der Cannstatter Kurve zu Besuch. Er erzählt, wie es dazu kam.
Echte Vereinsliebe gibt es unter Profis nur noch selten. Bei Jean Zimmer lässt sich aber mit Fug und Recht behaupten: Der Mann fällt aus der Rolle. Der 31-Jährige lebt und liebt seinen Verein, den 1. FC Kaiserslautern, wie kaum ein anderer. Ein echter Pfälzer Bub eben.