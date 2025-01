Der Mittelfeldspieler verließ den VfB vor zwei Jahren für viel Geld. Vor dem Spiel gegen PSG am Mittwoch blicken wir darauf, wie er und andere frühere französische Stuttgart-Profis sich bei ihren Clubs schlagen.

David Scheu 28.01.2025 - 06:00 Uhr

Zwei Jahre ist es her, dass Naouirou Ahamada den VfB Stuttgart in Richtung England verließ. Für rund zwölf Millionen Euro Ablöse wechselte der zentrale Mittelfeldspieler im Januar 2023 vom damaligen Bundesliga-Abstiegskandidaten zu Crystal Palace, um in der Premier League durchzustarten. Gelungen ist das allerdings nicht. In der Anfangsphase in England fehlte Ahamada wegen einer Sprunggelenkverletzung mehrere Wochen, in der folgenden Saison 2023/24 kam er auf 20 Einsätze – meist von der Bank und ohne ein Tor oder eine Vorlage.