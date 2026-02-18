Newcastle United erzielt im Hinspiel der Zwischenrunde sechs Treffer - aber Nick Woltemade geht leer aus. Dafür trifft ein anderer Stürmer gleich viermal.

red/dpa 18.02.2026 - 20:56 Uhr

Mit Nick Woltemade in der Startelf hat Newcastle United in der Champions League einen riesengroßen Schritt Richtung Achtelfinale getan. Der Premier-League-Club feierte im Playoff-Hinspiel bei Außenseiter FK Karabach Agdam aus Aserbaidschan einen 6:1 (5:0)-Kantersieg. Woltemade, der beim jüngsten 3:1 im FA-Cup bei Aston Villa seine 14 Pflichtspiele andauernde Torlosigkeit beendet hatte, konnte keinen Treffer beisteuern. Dafür zeigte sich sein Sturmpartner in absoluter Torlaune.