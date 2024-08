Frank Stäbler erlebt seine vierten Sommerspiele – diesmal als Zuschauer. Der frühere Weltmeister im Ringen hat sein Herz an Paris verloren und unterstützt zugleich eine deutsche Olympia-Bewerbung.

Jochen Klingovsky 08.08.2024 - 14:45 Uhr

Frank Stäbler (35) hat viel gesehen im Sport, unter anderem ist er als Ringer Weltmeister in drei unterschiedlichen Gewichtsklassen geworden. Seine ersten Olympischen Spiele, bei denen er nicht als Athlet am Start ist, begeistern ihn trotzdem ganz besonders. „Das Gesamtpaket, das Paris bietet, ist unschlagbar“, sagt der Musberger, „ich habe mein Herz an diese Spiele verloren.“