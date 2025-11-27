Vor seiner Zeit bei Arminia Bielefeld spielte Maël Corboz bei den Go Ahead Eagles. Jetzt äußert sich der US-Profi zum Duell in der Europa League – und blickt zurück auf das Pokalfinale.
27.11.2025 - 11:42 Uhr
Maël Corboz dürfte zahlreichen Fans des VfB Stuttgart spätestens seit dem historischen Pokaltriumph am 24. Mai in Berlin bekannt sein, führte der US-Amerikaner den damaligen Finalgegner Arminia Bielefeld doch als Kapitän auf den grünen Rasen des Olympiastadions. Dieser Tage gibt es wieder eine Querverbindung zwischen dem Verein mit dem Brustring und dem 31-jährigen Mittelfeldspieler.