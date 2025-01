Manchester Citys Teammanager Pep Guardiola hält sich zu den Spekulationen um einen Wechsel von Eintracht Frankfurt Topstürmer Omar Marmoush bedeckt. „Sie können mich fragen, aber Transferfragen werde ich niemals beantworten. Ich sage nichts über einen Spieler eines anderen Vereins. Das habe ich auch in der Vergangenheit nicht gemacht“, sagte Guardiola auf der Pressekonferenz vor der FA-Cup-Partie gegen den Viertligisten Salford City: „Es ist ganz einfach. Kein Kommentar.“

Wie Sky am Donnerstagabend berichtete, sei sich der Ägypter Marmoush mit Vereinsvertretern des englischen Meisters über einen sofortigen Wechsel einig. Frankfurt sei darüber informiert, der Fußball-Bundesligist verlange jedoch eine Ablöse im Bereich von 80 Millionen Euro. Nun müsse es Verhandlungen zwischen den Klubs geben.

Eintracht-Profi Marmoush hat in 15 Bundesliga-Spielen 13 Tore erzielt und damit Begehrlichkeiten geweckt. City hat ein schwieriges Halbjahr hinter sich und liegt in der Premier League nur auf dem enttäuschenden sechsten Rang. In der Bundesliga-Saison 2021/22 war der Ägypter für den VfB Stuttgart aufgelaufen und hatte in 21 Spielen drei Tore für die Schwaben erzielt.