Ex-Spieler des VfB Stuttgart Wie ergeht es eigentlich Enzo Millot?
Im Sommer hat Enzo Millot den VfB Stuttgart Richtung Saudi Arabien verlassen. Zeit für einen Blick auf seine bisherige Bilanz bei Al-Ahli.
Sein Wechsel schlug hohe Wellen. Obwohl nach der vergangenen Saison absehbar und sein Wunsch auch so hinterlegt war, dass Enzo Millot den VfB Stuttgart verlassen würde, sorgte die Wahl des neuen Clubs hierzulande doch für einiges Kopfschütteln. Musste es ausgerechnet die saudische Pro League sein?