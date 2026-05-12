Der ehemals ranghöchste Polizeibeamte des Landes muss sich noch einmal vor Gericht verantworten. Die Verteidigung macht der Staatsanwaltschaft zum Auftakt schwere Vorwürfe.
Im neuen Verfahren gegen den vom Dienst suspendierten Inspekteur der Polizei hat die Verteidigung zum Auftakt die Einstellung des Verfahrens beantragt. Ihr Mandant könne nicht mehrfach wegen derselben Tat angeklagt werden, argumentieren die Anwälte des Polizeibeamten. Sie kritisierten noch vor Verlesung der Anklage mit Blick auf die Staatsanwaltschaft einen „öffentlichen Vernichtungsfeldzug“ gegen den 53-jährigen Polizisten und sprachen von einer „öffentlichen Hinrichtung“ des Inspekteurs und seiner Familie. Ihr Mandant sei „Opfer einer beispiellosen staatlichen Mobbingkampagne“.