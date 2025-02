Zuletzt gab es allerhand Spekulationen, sie selbst hatte von drei Optionen gesprochen, die es für ihr künftiges Betätigungsfeld gäbe. Nun ist endgültig klar, welchen Job Kim Renkema künftig übernimmt.

Die frühere Sportdirektorin des Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart bleibt ihrem Sport treu und wechselt – wie von unserer Redaktion bereits berichtet – zur Volleyball-Bundesliga (VBL). Beim Dachverband wird Kim Renkema innerhalb einer Doppelspitze Geschäftsführerin für Vertrieb und Sportentwicklung. Sie startet am 1. Mai, ihr Vertrag läuft bis 2028. Sie folgt auf Julia Retzlaff, die keine weitere Amtszeit mehr angestrebt hat.

Daniel Sattler, seit 2021 Geschäftsführer der VBL, hat seinen Kontrakt im Zuge der Verpflichtung Renkemas verlängert. Ursprünglich war dieser bis Mitte 2025 gelaufen.

„Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe und die Chance, den Volleyballsport in Deutschland weiterzuentwickeln“, sagte Kim Renkema, „ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam mit den Vereinen, Partnern und Fans nachhaltige Impulse setzen können, um sportlich und wirtschaftlich erfolgreich zu sein.“ Die VBL steht sportlich und wirtschaftlich vor großen Herausforderungen.

Kim Renkema war zunächst Spielerin bei Allianz MTV Stuttgart, ehe die heute 37-Jährige von 2017 an als Sportdirektorin die erfolgreiche Entwicklung des Clubs maßgeblich gestaltete. Allein vier Meistertitel fallen in diese Zeit, dazu je zwei Triumphe im Pokal und im Supercup.

In Stuttgart war der Niederländerin zuletzt lediglich ein Einjahresvertrag zur Verlängerung angeboten worden. Dieses Angebot nahm Renkema nicht an, was rund um den Club emotional diskutiert wurde. Wie sich Allianz MTV sportlich auf lange Sicht neu aufstellt, ist noch offen. In der vergangenen Woche hat Geschäftsführer Aurel Irion seinen Kontrakt um ein Jahr verlängert.