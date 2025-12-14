Fortuna Düsseldorf trennt sich von Klaus Allofs. Sven Mislintat übernimmt als Sportvorstand und findet das „sehr, sehr cool“. Wie es mit Trainer Anfang weitergeht, bleibt offen.
14.12.2025 - 18:14 Uhr
Sven Mislintat löst Klaus Allofs als Sportvorstand beim kriselnden Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf ab. Das bestätigte der Verein wenige Stunden nach dem 0:1 bei der SV Elversberg und bestätigte damit mehrere Medienberichte. Der frühere Kaderplaner von Borussia Dortmund erhält bei der Fortuna einen Vertrag über drei Jahre.