Er hat für Deutschland eine WM bestritten, fiebert aber nach wie vor mit dem Team aus seinem Heimatland. Der WM-Start Brasiliens hat Cacau aber gar nicht glücklich gemacht.
14.06.2026 - 11:23 Uhr
Mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat Cacau einst an der WM 2010 in Südafrika teilgenommen. Ab Sonntagabend fiebert der ehemalige Profi als Fan mit dem DFB-Team. Aber: Cacau hat natürlich noch ein zweites Team bei der WM, dem er die Daumen drückt. Logischerweise als gebürtiger Brasilianer. Auf Cacaus Instagram-Account lässt sich am Sonntag nachvollziehen, wie er den Auftakt der Selecao gegen Marokko erlebt hat.