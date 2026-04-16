Nick Woltemade war bei der TV-Show „Experte für Alles“ von Klaas Heufer-Umlauf zu Gast. Dort bekam er Gesangstraining – und übte schonmal die Nationalhymne für die WM im Sommer.
16.04.2026 - 17:02 Uhr
„Einigkeit und Recht und Freiheit...“ – diese Wörter werden auch im Sommer wieder in den Wohnzimmern und Kneipen der Bundesrepublik ertönen, wenn die deutsche Nationalmannschaft bei der WM in Nordamerika im Einsatz ist. Mit von der Partie wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch Nick Woltemade sein. Der ehemalige VfB-Stürmer stand zuletzt trotz Formkrise im Kader von Julian Nagelsmann.