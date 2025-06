Sasa Kalajdzic und Serhou Guirassy gingen einst für den VfB auf Torejagd. Mittlerweile spielen sie zwar bei anderen Vereinen, vergessen haben sie den VfB jedoch keinesfalls.

Philip Kearney 23.06.2025 - 10:51 Uhr

Beim VfB Stuttgart dreht sich derzeit alles um einen Namen: Nick Woltemade. Der Stürmer ist der Shootingstar der Saison 2024/25 und sorgt aktuell bei der U21-EM für Furore. Da gerät leicht in Vergessenheit, welche herausragenden Stürmer der VfB in den vergangenen Jahren in seinen Reihen hatte. Etwa Serhou Guirassy, der nach 44 Toren in 58 Spielen im Sommer 2024 zu Borussia Dortmund wechselte oder Sasa Kalajdzic, der in 60 Spielen 24 Mal für die Weiß-Roten traf.