Serhou Guirassy steckt bei Borussia Dortmund in einer Krise. Setzt Trainer Niko Kovac seine einstige Lebensversicherung nun auf die Bank?
12.01.2026 - 14:45 Uhr
Von der Tormaschine zum Sorgenkind: Serhou Guirassy steckt bei Borussia Dortmund in einer Krise - und ist längst nicht mehr unantastbar. „Wir werden ihm helfen“, versprach Trainer Niko Kovac zuletzt und gab sich trotz der anhaltenden Flaute seines Stürmers zuversichtlich: „Er wird da wieder rauskommen, da machen wir uns keine großen Sorgen.“ Doch wie lange hält dieser Geduldsfaden noch?