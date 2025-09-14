Nach seinem Traumdebüt für Newcastle United gibt der frühere Stuttgarter Einblicke in die Kabinen-Feier – und erhält ein großes Lob von seinem Trainer.
14.09.2025 - 09:42 Uhr
Nick Woltemade strahlte, als er in den Katakomben des St. James’ Park auf seinen ersten hochemotionalen Nachmittag in Diensten von Newcastle United zurückblickte. „Der Tag hätte nicht besser sein können, ich könnte nicht glücklicher sein“, sagte der frühere Stürmer des VfB Stuttgart am Samstagabend den vereinseigenen Medien seines neuen Clubs, den er bei seinem Debüt direkt zum 1:0-Sieg gegen die Wolverhampton Wanderers geschossen hatte.