Der Österreicher hat beim VfB eine starke sportliche Zeit erlebt. Doch auch privat waren die Jahre prägend – jetzt steht er vor einem Wechsel.
11.08.2025 - 16:19 Uhr
Sasa Kalajdzic arbeitet mal wieder an seinem Comeback – nach insgesamt drei Kreuzbandrissen. Dabei hat der Ex-Stürmer des VfB Stuttgart seinen Optimismus nicht verloren. Angeblich soll er vor einer Leihe nach Italien stehen – zum Erstliga-Aufsteiger US Cremonese. Und der Österreicher, der 2022 vom Fußball-Bundesligisten für 18 Millionen Euro zu den Wolverhampton Wanderers wechselte, will zu alter Stärke zurückfinden. Zuvor hat sich der 28-Jährige (Vertrag bis 2027) in einem Interview mit dem TV-Sender „Eurosport“ auch an seine Zeit in Stuttgart erinnert.