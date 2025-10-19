Nick Woltemade sorgt in der englischen Premier League weiter für Glanzlichter. Für Newcastle United erzielte der Ex-VfB-Stürmer ein Traumtor. Einen Haken gab es dennoch an der Sache.
19.10.2025 - 12:32 Uhr
Ein bisschen sah er ja aus wie damals, als er noch für den SV Werder Bremen spielte. Grünes Trikot, weiße Hose – so trat Nick Woltemade am Wochenende an. Allerdings für Newcastle United in der englischen Premier League im Auswärtsspiel bei Brighton & Hove Albion. Nicht nur wegen des Shirts mit dem Blick in die Vergangenheit war es eine besondere Partie für Nick Woltemade.