Was hat Timo Werner noch drauf? Das war die große Frage, als er im Winter von RB Leipzig in die MLS zu den San José Earthquakes wechselte. Die Antwort gibt er auf dem Platz.
20.04.2026 - 10:55 Uhr
Timo Werner hat sein erstes Tor in der Major League Soccer erzielt und beim Sieg der San José Earthquakes im Spitzenspiel gegen Los Angeles FC mit einer starken Leistung überzeugt. Beim 4:1 (0:0) hatte der ehemalige Stürmer des VfB Stuttgart nur drei Minuten vor seinem Treffer zum 2:0 (56. Minute) bereits das Führungstor mit einem uneigennützigen Pass vorbereitet.