Die Stichwahl ist entschieden. Nach langer Vakanz ist der Chefsessel im Rathaus von Baden-Baden wieder besetzt. Wie knapp war das Rennen?

red/dpa/lsw 22.03.2026 - 20:37 Uhr

Der Ex-SWR3-Chef und Medienmanager Thomas Jung (parteilos) wird künftig die Geschicke der Stadt Baden-Baden leiten. In einer Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters setzte er sich gegen Lencke Wischhusen (parteilos) durch. Laut vorläufigem Endergebnis entfielen rund 57,3 Prozent der abgegebenen Stimmen auf Jung, 42,7 Prozent auf Wischhusen.