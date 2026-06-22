Sie gehört zu den profiliertesten Schauspielerinnen Deutschlands. Die größte Aufmerksamkeit erreichte Nina Kunzendorf an der Seite von Joachim Krol als Kommissarin Conny Mey im Frankfurter „Tatort“. Nach fünf Einsätzen quittierte sie allerdings den Dienst, um nicht auf diese Rolle festgelegt zu werden. Auf Einladung der Kulturgemeinschaft Fellbach gastiert die 54-Jährige nun in einer gemeinsamen Lesung mit dem ebenfalls als Frankfurter TV-„Tatort“-Kommissar bekannten Wolfram Koch in der Schwabenlandhalle. Gemeinsam lesen sie als Höhepunkt der mehrmonatigen Reihe „Künstlerpaare – Beziehungskunst“ an diesem Donnerstag, exakt an Ingeborg Bachmanns 100. Geburtstag, aus dem Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch; Titel des legendären Buches: „Wir haben es nicht gut gemacht“. Die Kulturgemeinschaft Fellbach kündigt den Abend im Uhlandsaal so an: „Die Zuhörer erwartet am 25. Juni ein Sprachkunstwerk und Beziehungsdrama, das Koch und Kunzmann entfesseln werden.“ Wenige Tage davor stellt sich Nina Kunzendorf den Fragen unserer Redaktion.

Frau Kunzendorf, vermutlich wissen nicht allzu viele, dass Sie eine echte Mannemerin sind – und Kurpfälzisch „der großartigste Dialekt der Welt“ ist, wie Sie einmal sagten. Ernst oder Ironie? Dabei stammen Ihre Eltern gar nicht von dort.

Ich habe den besten Dialektmix mitbekommen, den man sich vorstellen kann: Meine Mutter ist Schwäbin, mein Vater Sachse, ich bin in Mannheim groß geworden! Kurpfälzisch haben wir zu Hause nicht gesprochen, aber ich habe den Dialekt aufgesaugt und liebe ihn wirklich. Ohnehin mag ich Dialekte.

Wenn Sie das Kurpfälzische aus dem Effeff beherrschen: Mit Ihren Dialekt-Kenntnissen käme eine Rolle als knarzig-mürrische Mannheimer Staatsanwältin im nächsten Ludwigshafener „Tatort“ doch vielleicht gerade recht?

Es müsste dann schon ein Mannheimer Tatort sein! Mannheim und Ludwigshafen sind zwei sehr unterschiedliche Sachen, da bin ich Regionalpatriotin! Aber Mannheim: sehr gerne! Die Stadt eignet sich ohnehin super zum Drehen, ich verstehe gar nicht, warum es immer Hamburg, Berlin, München sein muss.

Die Kriminalkommissare Conny Mey (Nina Kunzendorf) und Frank Steier (Joachim Król) im „Tatort“ aus Frankfurt, Titel „Eine bessere Welt“. Buch und Regie: Lars Kraume, Erstausstrahlung im Ersten im Mai 2011. Foto: HR/Johannes Krieg

Immerhin mögen Sie in Ihren Rollen offenbar ein wenig gegen den Strich gebürstete, spröde Charaktere, ja, bevorzugen sogar, „wenn man meine Figur unsympathisch findet“.

Unsympathisch muss es nicht unbedingt sein, aber ich mag es, wenn man sich an einer Figur reiben kann, wenn es Widerstände, Irritationen, Fragen gibt. Eine Figur, die man sofort versteht, ist doch stinklangweilig…? Ich finde Widersprüchlichkeit immer spannender.

Vor bald drei Jahren waren Sie etliche Wochen hier in der Gegend nahe Fellbach (übrigens der Heimat Ihrer Kollegin Katja Bürkle), im Remstal für die Produktion „Spuren“ unterwegs. Die Drehorte hießen Grunbach, Großheppach, Strümpfelbach. Waren Sie das erste Mal hier in der Region? Und wie sind die Erinnerungen?

Ich war das erste Mal genau da, aber ich habe familiäre Wurzeln in der Gegend. Meine Urgroßmutter kommt aus Strümpfelbach! Das Schwäbische und die schwäbische Mentalität sind mir ja vertraut, ich habe mich alles andere als fremd gefühlt.

Die vierteilige Serie bekam sehr gute Besprechungen. Der Kritiker Rainer Tittelbach schrieb: „Das Ensemble, durchweg top gecastet, mit Nina Kunzendorf als Leuchtturm und Mundart als i‑Tüpfelchen.“ Das geht doch bestimmt schon auch runter wie Öl – oder legen Sie gar nicht so viel Wert auf welche Reaktionen auch immer?

Über gute Kritiken freut man sich immer, und „Spuren“ war zum Glück auf allen Ebenen so erfolgreich, dass wir nun grünes Licht für eine zweite Staffel haben. Im Oktober fangen wir an und ich freu' mich wie ein Schnitzel!

In der Miniserie „Spuren“ waren Sie die Kriminaloberrätin Barbara Kramer. Bei einer anderen Kommissarin, Conny Mey, war 2013 nach fünf Folgen Schluss – im Frankfurter „Tatort“. Sie sind ausgestiegen, weil Sie „auch andere Sachen machen“ und nicht auf ewig als „Tatort-Kommissarin“ wahrgenommen werden wollten, wie Sie mal gesagt haben. So ganz hat das allerdings nicht unbedingt geklappt, denn den Zusatz „Ex-Tatort-Kommissarin“ werden Sie irgendwie doch nicht los. Dennoch: Das Ende erfolgte noch rechtzeitig aus Ihrer Sicht, oder?

Absolut. Ich hatte eine herrliche Zeit in Frankfurt, und ich freue mich darüber, dass Conny Mey so im Gedächtnis geblieben ist. Es ist doch auch viel schöner, wenn das Publikum es schade findet, dass man aufgehört hat. Viel besser, als die unausgesprochene Frage: „Wann tritt die endlich ab?!“

Die richtige Entscheidung war es wohl auch, statt aufs anfängliche Germanistik- und Theaterwissenschaftsstudium zu setzen, dann doch die Kurve in Richtung Schauspiel bekommen zu haben. Und dann auch noch gleich auf Anhieb in Hamburg zu landen, womit Ihnen die Tingelei mit Dutzenden von Vorsprechen an Akademien (wie im Film „Kleine Haie“) erspart geblieben ist. Ein wenig Glück braucht man in diesem Metier schon auch, oder?

Man braucht viel Glück! Mehr als zwei Aufnahmeprüfungen hätte ich nicht gemacht, mein Selbstbewusstsein und vielleicht auch meine Leidenschaft hätten nicht ausgereicht. Das Gefühl des Glück-Habens hat auch Schattenseiten: Eine weitverbreitete Schauspieler*innenkrankheit ist die Angst, dass es sich beim Erfolg um einen großen Irrtum handelt. Um einen Schwindel, der bald auffliegt.

Biegen wir mal langsam Richtung Fellbach ab: Hörspiele oder Lesungen sind Ihnen eindeutig vertraut. Wenn die Hörspiele acht Stunden oder mehr lang sind, dann ist das Einlesen ja noch viel länger. Wie kann man ein solches Pensum bewältigen? Oder verlangt das einer gestandenen Schauspielerin gar nicht so viel ab?

Für mich ist das inzwischen fast der schönste Teil meiner Arbeit als Schauspielerin. Der Fokus auf die Stimme, auf die Sprache, das Reduziertsein‑dürfen in den Mitteln – ich genieße das sehr.

Nina Kunzendorf bei Dehnübungen vor der Frankfurter Skyline – im „Tatort“ des Hessischen Rundfunks „Der Tote im Nachtzug“ (November 2011); Buch und Regie: Lars Kraume. Foto: Lars Kraume (HR)

Und nun präsentieren Sie in Fellbach mit Ihrem durch Kafkas „Verwandlung“ hier bereits bekannten Kollegen Wolfram Koch den Briefwechsel von Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Gedruckt sind das 1040 Seiten – wie oft haben Sie das ganze Werk schon durchgelesen?

Noch habe ich es nicht ganz geschafft, aber ich arbeite daran (schmunzelt).

Wie sehr haben Sie sich in die Bachmann reingefuchst? Was war sie für ein Mensch?

Bachmann hat mich vor allem, als ich jung war, sehr begleitet. „Malina“ zum Beispiel hat mich tief beeindruckt. Vor ein paar Jahren durfte ich ein Hörspiel machen. Bei der neueren Begegnung hat mich die Lust gepackt, vor allem ihre Gedichte noch mal zu lesen.

Karriere: Nina Kunzendorf wird am 10. November 1971 in Mannheim geboren. Nach ihrem Schauspielstudium hat sie Engagements an führenden Bühnen in Mannheim, Hamburg und München. Seit Jahrzehnten arbeitet sie mit wichtigen Regisseuren wie Dominik Graf, Lars Kraume oder Niki Stein zusammen und sie ist in den verschiedensten, oft preisgekrönten Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Nina Kunzendorf lebt mit ihren beiden Kindern in Berlin. Sie ist liiert mit ihrem Schauspielkollegen Samuel Finzi.Lesung: Passend zum 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann, die derzeit in den Kulturberichten der Republik ausgiebig gewürdigt wird, gastiert Nina Kunzendorf gemeinsam mit ihrem Kollegen Wolfram Koch in Fellbach. Gemeinsam lesen sie aus dem Briefwechsel der Großschriftsteller Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Die Veranstaltung der Kulturgemeinschaft Fellbach findet an diesem Donnerstag, 25. Juni, um 19 Uhr im Uhlandsaal der Schwabenlandhalle statt. Karten zu 19 Euro im Vorverkauf beim i-Punkt im Rathaus Fellbach, Telefon 0711/580058.