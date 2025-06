Berlin/Mailand - Boris Beckers Frau Lilian ist im vierten Monat schwanger. "Es wird ein Weihnachtsgeschenk oder Mitte Dezember", sagte der frühere Tennisstar im Podcast "Becker Petkovic" mit Blick auf den möglichen Geburtstermin. "Meiner Frau geht's hervorragend", ergänzte der 57-Jährige in dem Gespräch mit der ehemaligen Tennisspielerin Andrea Petkovic, die gratulierte. "Boris, Du wirst Papa - herzlichen Glückwunsch von mir an Dich und Deine zauberhafte Frau Lilian!", sagte Petkovic.

Becker erzählte: "Es war natürlich eine Herausforderung, das in den letzten Monaten geheim zu halten, weil ich leider - oder manchmal auch zum Glück - eine öffentliche Person bin. Ich werde auf Schritt und Tritt verfolgt. Man muss aber die ersten drei Monate abwarten, damit eben auch alles bleibt und gesund ist und es der Frau gut geht."

Becker hatte am Sonntag bei Instagram ein Video seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro mit sichtbar gewölbtem Bauch veröffentlicht. "A tiny miracle is on the way… The best is yet to come", hieß es dazu (Deutsch: Ein kleines Wunder ist auf dem Weg... Das Beste kommt noch). Auch Beckers Kanzlei bestätigte inzwischen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, dass die 34-Jährige ein Kind erwartet.

Becker in dritter Ehe mit Lilian verheiratet

Becker, der aus Leimen in der Nähe von Heidelberg stammt, ist in dritter Ehe mit Lilian de Carvalho Monteiro verheiratet. In Portofino an Italiens Mittelmeer-Küste hatten die beiden im vergangenen Jahr ihre Hochzeit gefeiert. Für Lilian wird es das erste Kind sein, für Becker das fünfte Kind.

Mit seiner ersten Ehefrau Barbara Becker (58) hat der dreifache Wimbledon-Sieger die Söhne Noah und Elias, mit Angela Ermakova (57) die Tochter Anna. Die 25-Jährige ist Model, Musikerin und "Let's Dance"-Gewinnerin. 2010 bekam Becker mit seiner zweiten Ehefrau Lilly Becker (49) seinen dritten Sohn Amadeus.

Auch aus der Sportwelt kamen Glückwünsche zur Schwangerschaft von Beckers Frau Lilian. So gratulierten Grand-Slam-Siegerin Monica Seles und Ex-Boxweltmeisterin Regina Halmich zur bevorstehenden Geburt.