Ümit Sahin war von 2015 bis 2024 Torwarttrainer bei den Stuttgarter Kickers. Er arbeitete bei den Blauen unter Mustafa Ünal (119 Spiele), Ramon Gehrmann (52 Spiele), Tobias Flitsch (39 Spiele), Tomasz Kaczmarek (34 Spiele), Tomislav Stipic (24 Spiele), Alfred Kaminski (20 Spiele), Horst Steffen (18 Spiele), Paco Vaz (18 Spiele), Dieter Märkle (7 Spiele), Jürgen Seeberger (5 Spiele) und Yannick Dreyer (1 Spiel).

Am 10. Januar 2025 stieg der 47-Jährige als Torwarttrainer beim mazendonischen Erstligisten FC Shkupi ein. Kurz davor hatte er noch bei seinem Heimatverein VfB Reichenbach/Fils in der Kreisliga A zwischen den Pfosten ausgeholfen. Nun ist Ümit Sahin zum Cheftrainer aufgestiegen. „Für mich ist das eine tolle Chance bei einem traditionsreichen Clubs mit großer, heißblütiger Anhängerschaft“, sagt Sahin zu seinem persönlichen Aufstieg beim Verein in der Hauptstadt Skopje.

Wie es dazu kam? Schon in der vergangenen Saison war Sahin in den letzten drei Saisonspielen für den beurlaubten Alparslan Erdem als Interimschefcoach tätig. Auch die Vorbereitung auf die kommende Runde leitete Sahin – und als sich kein neuer externer Chefcoach aufdrängte, Mannschaft und Verein von Sahins Arbeit überzeugt war, bekam er den Zuschlag. An seinen Lizenzen arbeitet er derzeit, Boban Babunski aus dem Staff hat die nötige Uefe-Pro-Lizenz. Sein Amt als Torwarttrainer hat Sahin abgegeben und einen jungen Nachfolger aus der Türkei dafür verpflichtet.