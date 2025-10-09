Ex-Trainer der Stuttgarter Kickers: Das nimmt Mustafa Ünal aus dem Türkei-Abenteuer mit

Mustafa Ünal nimmt das Positive mit: „Es war eine Wahnsinns-Erfahrung für mich, das Profigeschäft jeden Tag hautnah mitzuerleben.“ Der ehemalige Trainer der Stuttgarter Kickers (September 2021 bis Juni 2024) spricht von seiner knapp viermonatigen Tätigkeit beim türkischen Erstligisten Kayserispor. Dort arbeitete der 42-Jährige gemeinsam mit den Assistenten Jakob Braun (früher ebenfalls bei den Kickers) und Guido Kandziora im Trainerteam von Chefcoach Markus Gisdol (56). Der gebürtige Geislinger wurde nach acht sieglosen Spielen in der türkischen Süper Lig (drei Niederlagen, fünf Unentschieden) freigestellt.