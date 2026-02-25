Zurück an alter Wirkungsstätte: Tim Walter übernimmt erneut bei Holstein Kiel. Nach der Trennung von Marcel Rapp kehrt der frühere VfB- und HSV-Coach an die Förde zurück – und soll dem Klub neuen Schwung verleihen.
Tim Walter legt bei Holstein Kiel direkt los. Keine 24 Stunden nach seiner Verpflichtung bat der neue Trainer des abstiegsbedrohten Zweitligisten am Vormittag um 11.00 Uhr zur ersten Einheit, am Nachmittag folgte bereits die zweite Trainingseinheit. Viel Zeit bleibt nicht: Am Samstag wartet das richtungsweisende Duell mit der SV Elversberg.