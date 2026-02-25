Zurück an alter Wirkungsstätte: Tim Walter übernimmt erneut bei Holstein Kiel. Nach der Trennung von Marcel Rapp kehrt der frühere VfB- und HSV-Coach an die Förde zurück – und soll dem Klub neuen Schwung verleihen.

Tim Walter legt bei Holstein Kiel direkt los. Keine 24 Stunden nach seiner Verpflichtung bat der neue Trainer des abstiegsbedrohten Zweitligisten am Vormittag um 11.00 Uhr zur ersten Einheit, am Nachmittag folgte bereits die zweite Trainingseinheit. Viel Zeit bleibt nicht: Am Samstag wartet das richtungsweisende Duell mit der SV Elversberg.

Tim Walter will mit Holstein Kiel wieder in die Erfolgsspur „Als mich die Anfrage erreicht hat, hier erneut als Trainer tätig zu sein, musste ich nicht lange überlegen. Ich habe Kiel viel zu verdanken, hier meine erste Chance im Profifußball bekommen“, wurde Walter in einer Vereinsmitteilung zitiert. Der frühere Coach des Hamburger SV, der bereits 2018/19 an der Kieler Seitenlinie stand, freue sich „auf die Arbeit mit der Mannschaft“. Er sei „davon überzeugt, dass wir gemeinsam erfolgreich sein und die Ziele des Vereins erreichen können“.

Walter folgt auf zuletzt glücklosen Rapp

Als Nachfolger von Marcel Rapp soll Walter bei den zuletzt fünfmal nacheinander unterlegenen Kielern die Wende einleiten. „Die sehr guten Gespräche mit den Verantwortlichen“ hätten ihn zur Rückkehr in den Norden bewogen, sagte der 50-Jährige. Auch Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe setzt große Hoffnungen in den neuen Impulsgeber: „Tim ist in der Lage, unserer Mannschaft für die entscheidende Phase der Saison noch einmal einen wichtigen Impuls zu geben. Mit seiner Erfahrung, seiner Qualität und seiner Persönlichkeit wird er sowohl auf als auch neben dem Platz Akzente setzen“, sagte Rebbe.