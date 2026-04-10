Tim Walter steckt mit Holstein Kiel im Abstiegskampf der 2. Liga. Vor dem Spiel gegen Düsseldorf sorgt der Ex-Trainer des VfB Stuttgart mit einer Pressekonferenz für Aufsehen.
10.04.2026 - 09:10 Uhr
Es ist Druck auf dem Kessel: Tim Walter, ehemaliger Coach des VfB Stuttgart, kämpft mit seinem neuen Club Holstein Kiel in der 2. Fußball-Bundesliga um den Klassenverbleib. Vor der wichtigen Partie gegen Fortuna Düsseldorf gab Walter, der mit Kiel derzeit auf dem Relegationsplatz steht, eine rund viertelstündige Pressekonferenz, die es in sich hatte. Weil Walter arg gereizt wirkte und die versammelten Journalisten reihenweise anpflaumte, ging das Video in Sozialen Medien viral.