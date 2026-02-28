Beim VfB Stuttgart blieb Tim Walter glücklos – und wurde nach nur einem halben Jahr gefeuert. Jetzt feiert der Trainer ein erfolgreiches Comeback für Holstein Kiel.
28.02.2026 - 15:25 Uhr
Holstein Kiel hat beim Comeback von Trainer Tim Walter in der 2. Fußball-Bundesliga zumindest einen Teilerfolg gefeiert. Im Heimspiel gegen die SV Elversberg gab es für die Norddeutschen vor 12.086 Zuschauern ein 1:1 (0:0). Nach zuvor fünf Pflichtspielniederlagen in Serie bleiben die „Störche“ mit 25 Punkten auf Platz 14. Elversberg dagegen verpasste mit jetzt 45 Zählern den Angriff auf die Tabellenspitze.