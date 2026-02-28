Beim VfB Stuttgart blieb Tim Walter glücklos – und wurde nach nur einem halben Jahr gefeuert. Jetzt feiert der Trainer ein erfolgreiches Comeback für Holstein Kiel.

Holstein Kiel hat beim Comeback von Trainer Tim Walter in der 2. Fußball-Bundesliga zumindest einen Teilerfolg gefeiert. Im Heimspiel gegen die SV Elversberg gab es für die Norddeutschen vor 12.086 Zuschauern ein 1:1 (0:0). Nach zuvor fünf Pflichtspielniederlagen in Serie bleiben die „Störche“ mit 25 Punkten auf Platz 14. Elversberg dagegen verpasste mit jetzt 45 Zählern den Angriff auf die Tabellenspitze.

David Mokwa (61. Minute) hatte die Gäste in Führung gebracht. Den verdienten Ausgleich für die stark kämpfenden Kieler erzielte Jonas Therkelsen (63.).

So lief das Walter-Comeback

Walter nahm einen Wechsel auf der Torhüterposition vor. Für Jonas Krumrey, der in 22 der bislang 23 Partien gespielt hatte, stand Timon Weiner zwischen den Pfosten. „Die Emotionalität und die Mentalität, die spricht einfach für Timon“, sagte Walter vor der Partie bei Sky.

Es dauerte bis zur 35. Minute, ehe die Gastgeber die erste Großchance hatten. Die Direktabnahme von Andu Kelati (35.) ging aber knapp am Tor vorbei. Wenig später reagierte SVE-Schlussmann Nicolas Kristof beim nächsten Kelati-Abschluss (41.) stark.

Nach dem Wechsel nahm das Spiel Fahrt auf. Von der Elversberger Führung durch Mokwa zeigten sich die Kieler nicht geschockt. Therkelsen antwortete postwendend mit dem Ausgleich. In der Endphase waren die Gäste das etwas aktivere Team, doch am leistungsgerechten Unentschieden änderte sich nichts mehr.