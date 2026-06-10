Was hat Wolfgang Grupp mit der AfD am Hut? Nichts, sagt er. Aber reden sollte man mit der Partei schon, findet der Burladinger Textilunternehmer.
10.06.2026 - 11:25 Uhr
Der ehemalige Trigema-Chef Wolfgang Grupp hat sich nun selbst zu den Gerüchten über seine angebliche Nähe zur AfD geäußert. Nein, er sei in keiner Partei Mitglied, versicherte der 84-Jährige bei der ARD-Fernseh-Talkshow „Maischberger“. Dies war zuletzt auf verschiedenen Social-Media-Kanälen behauptet worden. Dazu wurden Bilder verbreitet, die Grupp in einer Umarmung mit der AfD-Chefin Alice Weidel zeigen. Mittlerweile wurden diese Bilder als KI-Fakes enttarnt. Das Unternehmen hatte die Berichte umgehend zurückgewiesen.