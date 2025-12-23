Die englische Premier League bricht mit ihrer langjährigen Weihnachtstradition. Nick Woltemade bestreitet mit Newcastle das einzige Spiel am legendären Boxing Day.
Der ehemalige Stürmer des VfB Stuttgart, Nick Woltemade kostet den Feiertag im englischen Fußball gleich in seinem Premierenjahr voll aus. Flutlichtspiel im ausverkauften Old Trafford am legendären Boxing Day? Besser geht es kaum. Doch außer Newcastle United und Manchester United kommt in der Premier League in diesem Jahr keiner in den Genuss der seit mehr als 100 Jahren andauernden Tradition. Am zweiten Weihnachtsfeiertag findet in Englands Eliteliga notgedrungen lediglich ein Spiel statt - noch weniger, nämlich gar keins, gab es zuletzt im Jahr 1982.