Der japanische Nationalspieler Satoshi Tanaka unterschreibt langfristig, ein verwandtschaftliches Verhältnis zu Ao Tanaka besteht nicht.

Fortuna Düsseldorf hat den ersten Transfer unter der Leitung des neuen Sportvorstands Sven Mislintat perfekt gemacht. Wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte, wechselt der japanische Nationalspieler Satoshi Tanaka vom vom Erstligisten Sanfrecce Hiroshima an den Rhein. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030.

 

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart beim VfL Bochum: Sven Mislintat verfolgt VfB-Spiel im Gästeblock

VfB Stuttgart beim VfL Bochum Sven Mislintat verfolgt VfB-Spiel im Gästeblock

Der frühere Stuttgarter Sportdirektor schaute am Mittwochabend bei der Partie seines Ex-Clubs vorbei – im Fanblock und auf der Haupttribüne.

Die Fortuna sei davon überzeugt, dass Tanaka eine schnelle Bereicherung sein werde und „darüber hinaus noch großes Entwicklungspotenzial besitzt“, sagte der ehemalige Sportchef des VfB Stuttgart. Mit Sanfrecce Hiroshima feierte Tanaka den Gewinn des japanischen Superpokals sowie des japanischen Ligapokals, er absolvierte 47 Partien. Im Juli 2025 gab er sein Debüt für die japanische Nationalmannschaft.

Ein verwandtschaftliches Verhältnis zu Düsseldorfs früherem Mittelfeldspieler Ao Tanaka besteht nicht. „Mir ist bewusst, dass mein Nachname in Düsseldorf kein Unbekannter ist, aber ich möchte hier natürlich meine eigenen Fußstapfen hinterlassen“, sagte Tanaka.