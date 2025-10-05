In seinem vierten Premier-League-Spiel gelingt Nick Woltemade bereits sein dritter Treffer. Dank des Siegs gegen Nottingham rückt Newcastle ins Mittelfeld vor.

red/dpa 05.10.2025 - 17:03 Uhr

Nick Woltemade hat Newcastle United in der Premier League zum zweiten Saisonsieg geschossen. Der Fußball-Nationalspieler sorgte in der 84. Minute mit einem souverän verwandelten Foulelfmeter für den 2:0 (0:0)-Endstand gegen Nottingham Forest. Bei seiner Auswechslung in der Nachspielzeit bekam er großen Beifall der heimischen Fans.