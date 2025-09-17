Ex-VfB-Stürmer Nick Woltemade feiert einen Einstand nach Maß bei seinem neuen Verein – und bildet in Newcastle zusammen mit einem Freund eine WG. Der Beziehungsstatus macht es möglich.

So stellt sich ein Stürmer sein Debüt beim neuen Verein vor: Flanke, Kopfball, Tor – Nick Woltemade hat am vergangenen Wochenende in seinem ersten Premier-League-Spiel für Newcastle United den goldenen Treffer erzielt und war damit der Matchwinner beim 1:0-Sieg gegen die Wolverhampton Wanderers.

Die beiden Kumpels sind single – „Deswegen sind wir da recht frei“ Und auch privat ist der ehemalige Spieler des VfB Stuttgart in seiner neuen Heimat angekommen, wie er gegenüber der „Bild“-Zeitung berichtete: Zusammen mit einem seiner besten Freunde gründet der deutsche Nationalspieler eine WG – in einem Haus nur wenige Kilometer außerhalb der Stadt und circa 30 Autominuten vom Trainingsgelände der „Magpies“ entfernt.

„Meine Freunde sind mit mir hier, da bekomme ich gute Unterstützung“, sagte der 1,98-Mann der „Bild“: „Einer von ihnen zieht auch fest bei mir ein. Wir sind sehr gute Kumpels und haben immer aus Spaß gesagt, wenn ich mal ins Ausland wechsele, dann gehen wir da zusammen hin.“ Das ist nach dem geplatzten Bayern-Transfer dann kurz vor dem Ende des Transferfensters doch noch passiert: Der Angreifer war Ende August für 85 Millionen Euro vom VfB Stuttgart auf die Insel gewechselt.

Nick Woltemade hat kurz vor seinem Wechsel nach England auch noch für den VfB getroffen: Im Pokalspiel gegen EIntracht Braunschweig. Foto: imago/Jan Huebner

Für die Wohngemeinschaft mit seinem Kumpel spielt offenbar auch der Beziehungsstatus eine Rolle, wie Woltemade der „Bild“ grinsend sagt: „Wir beide haben keine Freundin, deswegen sind wir da recht frei.“ Sportlich geht es für den Stürmer an diesem Donnerstag weiter: In der Champions League gegen den FC Barcelona (21 Uhr/DAZN) will Woltemade wieder seine Treffsicherheit unter Beweis stellen.