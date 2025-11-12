Der Abwehrspieler und der Stürmer spielen zusammen in Newcastle und gehören aktuell dem DFB-Kader an. Thiaw hätte aber auch andere Optionen gehabt.
12.11.2025 - 07:46 Uhr
Fußball-Nationalspieler Malick Thiaw hat die Bedeutung von Nick Woltemade als Mitspieler bei Newcastle United hervorgehoben. "Das ist super. Ich denke, er würde das gleiche sagen, aber er hat mir wirklich geholfen. Es ist immer anders, wenn man gemeinsam mit einem weiteren Deutschen diese Komfortzone hat. Jemand, mit dem du immer Deutsch sprechen kannst und dessen Interessen man teilt", sagte der 24-Jährige bei Sky.