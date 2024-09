In Excel Minuten in Stunden umrechnen - 3 Möglichkeiten

Um in MS-Excel Minuten in Stunden umzurechnen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Welche das sind, erfahren Sie hier.

Matthias Kemter 24.09.2024 - 09:10 Uhr

Größere Mengen von Werten lassen sich mit Excel problemlos abändern oder für weitere Berechnungen nutzen. Mit normalen Werten klappt das für Viele, die öfters mit Excel arbeiten, meist recht intuitiv. Ungewohnt ist in Excel allerdings der Umgang mit nicht metrischen Werten wie Zeiten. Wer einen Wert in Minuten hat, kann diesen nicht einfach durch 60 teilen, um auf Stunden mit Minuten zu kommen. Mit den folgenden Möglichkeiten lassen sich Minuten problemlos in Stunden umrechnen.