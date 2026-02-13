Ein Unbekannter hat in einem Geschäft in der Bahnhofstraße in Kornwestheim sein Geschlechtsteil entblößt. Eine Kundin drohte ihm mit der Polizei.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Ein Unbekannter soll sich am Donnerstagvormittag in einem Haushaltswarengeschäft in der Nähe des Kreisverkehrs Eastleighstraße und Bahnhofstraße in Kornwestheim vor einer Kundin entblößt haben. Wie die Polizei mitteilt, hatte die 44-Jährige zuvor noch gesehen, wie der Unbekannte auffällig in seine Hose griff, und ihm daraufhin mit der Polizei gedroht.

 

Der Unbekannte tritt die Flucht an

Der Unbekannte flüchtete schließlich aus dem Laden. Er wurde als etwa 25 bis 30 Jahre alt mit dunklerem Teint und schwarzen, lockigen Haaren beschrieben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und einem neongelben Pullover. Die Kriminalpolizeidirektion bittet Personen, die weitere Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können, sich unter Telefon 0800/1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.