Julia Amrhein 13.02.2026 - 14:09 Uhr

Ein Unbekannter soll sich am Donnerstagvormittag in einem Haushaltswarengeschäft in der Nähe des Kreisverkehrs Eastleighstraße und Bahnhofstraße in Kornwestheim vor einer Kundin entblößt haben. Wie die Polizei mitteilt, hatte die 44-Jährige zuvor noch gesehen, wie der Unbekannte auffällig in seine Hose griff, und ihm daraufhin mit der Polizei gedroht.