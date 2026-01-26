Ein Unbekannter hat an einer Bushaltestelle am König-Wilhelm-Platz in Marbach plötzlich sein Geschlechtsteil aus der Hose geholt. Eine Frau stellt ihn sofort zur Rede.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Ein Unbekannter hat sich am Samstagmittag an einer Bushaltestelle am König-Wilhelm-Platz in Marbach vor mehreren Passanten – darunter wohl auch ein Kind – entblößt. Laut Polizei hatte der Mann gegen 12.30 Uhr unvermittelt sein Geschlechtsteil aus der Hose geholt, dieses in der Hand gehalten und dieses auch geschwenkt.

 

Frau spricht Exhibitionisten auf sein Verhalten an

Eine Frau fragte den Unbekannten sofort, was das solle. Daraufhin steckte er sein Glied wieder in die Hose. Der Mann wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt, gut 1,70 Meter groß und auffällig hager beschrieben. Er soll ein eher ungepflegtes Erscheinungsbild gehabt haben und trug eine dunkle Mütze sowie eine dunkle Jacke. Unter 0800/1100225 oder hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de nimmt die Kriminalpolizei Hinweise entgegen.