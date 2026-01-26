Ein Unbekannter hat an einer Bushaltestelle am König-Wilhelm-Platz in Marbach plötzlich sein Geschlechtsteil aus der Hose geholt. Eine Frau stellt ihn sofort zur Rede.

Julia Amrhein 26.01.2026 - 14:53 Uhr

Ein Unbekannter hat sich am Samstagmittag an einer Bushaltestelle am König-Wilhelm-Platz in Marbach vor mehreren Passanten – darunter wohl auch ein Kind – entblößt. Laut Polizei hatte der Mann gegen 12.30 Uhr unvermittelt sein Geschlechtsteil aus der Hose geholt, dieses in der Hand gehalten und dieses auch geschwenkt.