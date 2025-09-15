Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, nachdem sich ein Mann in der Nacht zum Samstag in Nürtingen (Kreis Esslingen) in der Öffentlichkeit selbstbefriedigt hat.

Robert Korell 15.09.2025 - 15:20 Uhr

﻿Am frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr hat ein Exhibitionist in Nürtingen (Kreis Esslingen) zwei Frauen belästigt. Der Unbekannte stand im Einsteinweg auf der gegenüberliegenden Straßenseite und begann, sich vor den Passantinnen selbst zu befriedigen. Laut Polizei sprach eine der Frauen den Mann an, worauf er in Richtung Robert-Mayer-Straße wegging.